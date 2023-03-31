Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:16, 31 марта 2023Силовые структуры

Главу отделения по борьбе с наркотиками самарской полиции задержали с мефедроном

В Ивановской области задержали сотрудника УМВД Самары с килограммом мефедрона

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ивановской области задержали начальника отделения отдела по незаконному обороту наркотиков самарской полиции. Об этом в пятницу, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным парламентария, сотрудник УМВД Самары был задержан с килограммом мефедрона. Вместе с ним задержали бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Следствие полагает, что сотрудники правоохранительных органов организовали интернет-магазин для торговли наркотиками.

Ранее 31 марта сообщалось, что в Уфе задержали 28-летнего полицейского с наркотиками четырех видов. Мужчина работал инспектором в городском полку ППСП.

В этот же день в Ленинградской области силовики задержали двоих россиян при попытке демонтировать один из крупнейших тайников с кокаином.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Киеве ответили на призыв Лукашенко к перемирию
Россиянам рассказали о способе борьбы с борщевиком
Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США по Украине
Россиянам назвали способы борьбы с выпадением волос
Небензя призвал к военным мерам со стороны России из-за Запада
Центробанк продлил ограничения на вывод средств за рубеж
Главу отделения по борьбе с наркотиками самарской полиции задержали с мефедроном
В Донбассе запустили мегапроект
Резкий рост курса валют объяснили
Инвалид-колясочник ударил пенсионера в московском кафе и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.