Главу отделения по борьбе с наркотиками самарской полиции задержали с мефедроном

В Ивановской области задержали сотрудника УМВД Самары с килограммом мефедрона

В Ивановской области задержали начальника отделения отдела по незаконному обороту наркотиков самарской полиции. Об этом в пятницу, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным парламентария, сотрудник УМВД Самары был задержан с килограммом мефедрона. Вместе с ним задержали бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Следствие полагает, что сотрудники правоохранительных органов организовали интернет-магазин для торговли наркотиками.

Ранее 31 марта сообщалось, что в Уфе задержали 28-летнего полицейского с наркотиками четырех видов. Мужчина работал инспектором в городском полку ППСП.

В этот же день в Ленинградской области силовики задержали двоих россиян при попытке демонтировать один из крупнейших тайников с кокаином.