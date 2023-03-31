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15:51, 31 марта 2023Силовые структуры

Российского полицейского задержали с наркотиками четырех разных видов

В Уфе задержали 28-летнего лейтенанта полиции с мефедроном, кокаином, кетамином и ЛСД

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Уфе задержали 28-летнего полицейского с наркотиками четырех разных видов. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина работал инспектором в городском полку ППСП. С января он решил подрабатывать, оставляя закладки. 30 марта фигурант прятал в тайник под окнами одного из домов на улице Тухвата Янаби запрещенные вещества, однако его заметили правоохранители.

Отмечается, что у лейтенанта изъяли мефедрон, кокаин, кетамин и ЛСД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Челябинской области оштрафовали на 20 тысяч рублей военного за покупку партии мефедрона.

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Екатерина Власова
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