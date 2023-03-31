Певица Натали назвала секс основой выступлений на сцене

Российская эстрадная певица Натали сообщила, что на сцене все «держится на сексе»

Российская эстрадная певица Наталья Рудина, выступающая под творческим псевдонимом Натали, заявила, что на сцене все «держится на сексе». Об этом она сообщила в интервью «Экспресс-газете».

Размышляя о сфере шоу-бизнеса, исполнительница отметила, что ее сексуальность воспитала сцена, а также подчеркнула, что во время выступления артист работает телом, так как публика не может рассмотреть лица. «В жизни в плане секса была скромной девочкой, думающей, что всем мужчинам нужно одно и то же. Более того, в моем роду очень сильно проявлялась агрессия по отношению к мужчинам, и причина этой агрессии — в сексе», — призналась Натали.

По ее словам, приход на сцену избавил ее от ненависти к противоположному полу, а также научил правильно одеваться: «Сцена держится на сексе, на обмене сексуальной энергетикой. В моем случае, публика — это мужчина, а я — женщина. Эту тему я изучала психологически, научно. И могу быть в ней даже экспертом».

Ранее народный артист России Андрей Соколов рассказал о съемках секс-сцены в советском фильме «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула.