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21:23, 31 марта 2023Спорт

Болельщикам на Уимблдоне запретят демонстрировать российский флаг

Болельщикам на Уимблдоне запретят демонстрировать российский и белорусский флаг

Фото: Rafael Henrique / Global Look Press

Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, рассказала о правилах поведения болельщиков на турнире 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«На турнирах будет осуществляться политика нулевой терпимости к демонстрации любых флагов, символов или другим действиям в поддержку России и Белоруссии со стороны любого лица на площадках, включая теннисистов и зрителей», — говорится в сообщении.

31 марта стало известно, что LTА сняла запрет на участие в Уимблдоне-2023 для российских и белорусских теннисистов. Уточнялось, что выступить на турнире спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

18 февраля сообщалось, что LTA могут лишить возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, если она вновь запретит российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организации грозил штраф. Игроки из России и Белоруссии пропустили Уимблдон-2022 по решению организаторов.

Алексей Гусев
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