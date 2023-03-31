«Ъ»: офицера обвинили в непредотвращении нападения Украины на Россию

Российского офицера обвинили в том, что он своими действиями не предотвратил нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ, сопровождавшееся массовой гибелью и ранениями военнослужащих, а также уничтожением и повреждением боевой техники. Об этом в пятницу, 31 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По их информации, уголовное дело по части 2 статьи 340 УК РФ было возбуждено весной 2022 года в связи с ракетным обстрелом ВСУ военных в Белгородской области. 1-й отдел военного следственного управления СКР по Западному военному округу (ЗВО) счел, что нападение стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО.

Согласно постановлению суда, в результате удара погибли семеро военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 миллионов рублей. В связи с такими тяжелыми последствиями инцидента военные следователи впервые в современной истории применили часть 2 данной статьи УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемым по делу стал офицер, находившийся во время налета на боевом дежурстве. Следствие полагает, что он, имея все возможности для предотвращения атаки ВСУ, допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны. По словам источников газеты, фигуранту также предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, поскольку он также допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения.

Из решений военных судов следует, что обвиняемый по крайней мере с мая 2022 года содержится под стражей, 27 марта арест ему был в очередной раз продлен. Сам он, по данным газеты, вину не признает и регулярно обжалует избранную меру пресечения. Адвокат обвиняемого и официальные представители всех задействованных в разбирательстве военных судов от любых комментариев по этому делу воздержались.

Ранее Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, в котором разъяснил практику привлечения к ответственности граждан за военные преступления. В документе указано, что необоснованно призванные на службу граждане не могут обвиняться в преступлениях против военной службы.