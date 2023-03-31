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11:54, 31 марта 2023Культура

Сыгравший Пеннивайза актер рассказал о возможном участии в приквеле «Оно»

Сыгравший Пеннивайза актер Билл Скарсгард рассказал о своем участии в приквеле «Оно»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Билл Скарсгард, который исполнил роль зловещего клоуна Пеннивайза в фильмах ужасов «Оно» и «Оно 2», снятых по романам Стивена Кинга, рассказал о своем возможном участии в приквеле проекта, сериале «Добро пожаловать в Дерри». Об этом пишет ComicBook.

Скарсгард признался, что в настоящее время он не участвует в проекте. Отмечается, что возможной причиной является ранний этап производства сериала. При этом актер дал несколько советов новому потенциальному исполнителю роли Пеннивайза.

«Посмотрим, что они придумают и что сделают. На данный момент я не участвую в проекте. И если кто-то другой сделает это [сыграет роль], мой совет будет прост: сделай это по-своему, исполни это по-своему, получай удовольствие, понимаете, что я имею в виду?» — сказал Скарсгард.

Ранее стало известно, что компания Warner Bros. Pictures купила права на экранизацию книги Стивена Кинга «Билли Саммерс». К проекту также присоединилась компания Appian Way, которая принадлежит актеру и продюсеру Леонардо ДиКаприо.

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Варвара Кошечкина
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