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18:08, 31 марта 2023Бывший СССР

В Киеве ответили на призыв Лукашенко к перемирию

Советник офиса Зеленского Подоляк назвал недопустимым призыв Лукашенко к перемирию

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко объявить на Украине перемирие и запретить перемещение техники и переброску оружия является недопустимым. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

По его словам, любое прекращение огня будет означать право России оставаться на украинских территориях. «Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят нелепо», — подчеркнул Подоляк.

31 марта во время послания белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброску оружия с обеих сторон. По его мнению, боевые действия необходимо остановить до обострения ситуации. Также политик отметил, что прекращение конфликта возможно при переговорах без предварительных условий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой эту идею.

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Варвара Кошечкина
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