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20:36, 31 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство соседа вилкой и стеклом от бутылки

В Перми будут судить мужчину, зарезавшего товарища вилкой и стеклом во время ссоры

Фото: СК РФ

В Перми суд рассмотрит дело 48-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого во время ссоры. Об этом в пятницу, 31 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 24 января пьяный фигурант поссорился с соседом в коммунальной квартире. Затем он взял стекло от разбитой бутылки, вилку и нанес удары товарищу в лицо и шею. Мужчина скончался.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас зарезавший соседа россиянин находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что Тюменский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, 50-летнего Сергея Иванова, за двойное убийство, после совершения которого мужчина день прятался в траве.

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Екатерина Власова
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