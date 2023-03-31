Сексолог предложила заскучавшим супругам чувственные игры

Сексолог Юшкевич: чтобы пробудить угасшие чувства, нужно устроить игры с едой и повязками

Для того чтобы пробудить угасшую спустя годы супружеской жизни страсть, нужно устроить чувственные игры, считает сексолог Екатерина Юшкевич. Способы обострить чувства заскучавшим супругам она предложила в беседе с изданием «Клопс».

Начать вечер чувственного опыта она предложила женщинам с того, чтобы закрыть мужчине глаза повязкой и предложить угадать, чем пахнет салфетка, на которую брызнули духами или капнули эфирного масла. «После переходите к вкусу: дайте попробовать разную еду — кислую, сладкую, соленую. Желательно, чтобы продукты различались по консистенции», — порекомендовала она.

Затем можно задействовать слух, шепнув избраннику нежные или дерзкие слова, продолжила Юшкевич. «Мужчинам нравится, когда женщина употребляет яркие выражения, рассказывая, как она хочет, чтобы он проявил себя», — подсказала она. Обострить эмоции, связанные с осязанием, Юшкевич рекомендует с помощью перьев, волос и кончиков пальцев, которыми можно провести по коже партнера.

А чтобы воздействовать на зрение, танцуйте, предварительно сняв с глаз мужчины повязку. Запретите какое-то время прикасаться к вам, чтобы разжечь страсть еще сильнее

Екатерина Юшкевич сексолог

Сексолог объяснила, что работа со всеми органами восприятия укрепляет доверие в паре. «Доверие — это базовая необходимость, чтобы человек хотел раскрыться перед вами и проявить сексуальность», — заключила она.

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