Сексолог предложила заскучавшим супругам чувственные игры
Для того чтобы пробудить угасшую спустя годы супружеской жизни страсть, нужно устроить чувственные игры, считает сексолог Екатерина Юшкевич. Способы обострить чувства заскучавшим супругам она предложила в беседе с изданием «Клопс».
Начать вечер чувственного опыта она предложила женщинам с того, чтобы закрыть мужчине глаза повязкой и предложить угадать, чем пахнет салфетка, на которую брызнули духами или капнули эфирного масла. «После переходите к вкусу: дайте попробовать разную еду — кислую, сладкую, соленую. Желательно, чтобы продукты различались по консистенции», — порекомендовала она.
Затем можно задействовать слух, шепнув избраннику нежные или дерзкие слова, продолжила Юшкевич. «Мужчинам нравится, когда женщина употребляет яркие выражения, рассказывая, как она хочет, чтобы он проявил себя», — подсказала она. Обострить эмоции, связанные с осязанием, Юшкевич рекомендует с помощью перьев, волос и кончиков пальцев, которыми можно провести по коже партнера.
А чтобы воздействовать на зрение, танцуйте, предварительно сняв с глаз мужчины повязку. Запретите какое-то время прикасаться к вам, чтобы разжечь страсть еще сильнее
Сексолог объяснила, что работа со всеми органами восприятия укрепляет доверие в паре. «Доверие — это базовая необходимость, чтобы человек хотел раскрыться перед вами и проявить сексуальность», — заключила она.
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