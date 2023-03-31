ВСУ попытались атаковать приграничный российский регион с беспилотника

SHOT сообщил о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область беспилотником самолетного типа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 31 марта предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе села Головчино Грайворонского района приграничного региона. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА в небе. Уточняется, что на земле пострадавших и разрушений нет.