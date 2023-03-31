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22:14, 31 марта 2023Забота о себе

Тревожным людям предложили нюхать чужой пот

Исследователи из Каролинского института: запах чужого пота помогает от тревожности

Фото: RealPeopleStudio / Shutterstock / Fotodom

Запах человеческого пота может быть использован в качестве лекарства для тревожных людей. Воздействие аромата чужого тела на уровень стресса оценили исследователи из Каролинского института, пишет Sky News.

Предварительные результаты тестов были озвучены в ходе медицинской конференции в Париже и пока не могут считаться окончательными выводами. Однако ведущий автор исследования Элиза Виньа назвала имеющиеся данные достаточными для предположения, что запах человеческого пота активирует мозговые пути, связанные с эмоциями, и имеет успокаивающий эффект.

В ходе эксперимента 48 женщинам с социальной тревожностью предложили понюхать пробы пота добровольцев, которые во время сбора материала смотрели фильмы ужасов или комедии. Половина женщин вдыхали настоящие пробы, а второй половине дали пустышки — пробы без запаха. После этого, все участницы эксперимента прошли терапию осознанности, где их просили сконцентрироваться на настоящем моменте и отогнать негативные мысли. В результате группа, которая вдыхала аромат человеческого тела, лучше справилась с терапией. У них социальная тревожность снизилась на 39 процентов, в то время как во второй группе показатели тревожности уменьшились лишь на 17 процентов.

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Виньа отметила, что на результаты терапии не влияло эмоциональное состояние человека, который предоставил пот для эксперимента. «Возможно, эффект оказало простое присутствие кого-то другого, но нам нужно это подтвердить», — сказала она, добавив, что продолжает исследование этой темы.

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Екатерина Улитина
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