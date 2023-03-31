Тревожным людям предложили нюхать чужой пот

Исследователи из Каролинского института: запах чужого пота помогает от тревожности

Запах человеческого пота может быть использован в качестве лекарства для тревожных людей. Воздействие аромата чужого тела на уровень стресса оценили исследователи из Каролинского института, пишет Sky News.

Предварительные результаты тестов были озвучены в ходе медицинской конференции в Париже и пока не могут считаться окончательными выводами. Однако ведущий автор исследования Элиза Виньа назвала имеющиеся данные достаточными для предположения, что запах человеческого пота активирует мозговые пути, связанные с эмоциями, и имеет успокаивающий эффект.

В ходе эксперимента 48 женщинам с социальной тревожностью предложили понюхать пробы пота добровольцев, которые во время сбора материала смотрели фильмы ужасов или комедии. Половина женщин вдыхали настоящие пробы, а второй половине дали пустышки — пробы без запаха. После этого, все участницы эксперимента прошли терапию осознанности, где их просили сконцентрироваться на настоящем моменте и отогнать негативные мысли. В результате группа, которая вдыхала аромат человеческого тела, лучше справилась с терапией. У них социальная тревожность снизилась на 39 процентов, в то время как во второй группе показатели тревожности уменьшились лишь на 17 процентов.

Виньа отметила, что на результаты терапии не влияло эмоциональное состояние человека, который предоставил пот для эксперимента. «Возможно, эффект оказало простое присутствие кого-то другого, но нам нужно это подтвердить», — сказала она, добавив, что продолжает исследование этой темы.

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