Перенесшая сердечный приступ Резцова рассказала, что чувствует себя лучше с каждым днем

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о самочувствии после перенесенного сердечного приступа. Об этом сообщает Sport24.

По словам экс-спортсменки, все важные процедуры она уже прошла. «Итог — все хорошо. Продолжают ставить капельницы постоянно. Уже устала от них», — заявила она.

Резцова также назвала свое состояние стабильным. «Чувствую себя лучше с каждым днем. Но нужно еще побыть в больнице», — рассказала спортсменка.

28 марта Резцова заявила, что ее госпитализировали после перенесенного сердечного приступа. Она рассказала, что неожиданно упала в обморок дома.

На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.