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17:27, 31 марта 2023Спорт

Лукашенко пообещал разобраться с проигравшей румынке белорусской теннисисткой

Лукашенко пообещал разобраться с проигравшей румынке белорусской теннисисткой Соболенко

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал поражение теннисистки Арины Соболенко румынке Соране Кырсте в четвертьфинале турнира WTA-1000 В Майами. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Проиграла шесть двойных ошибок в последней игре и мало попадала даже в корт. Я еще с ней буду разбираться по этому поводу», — пообещал Лукашенко.

Вторая ракетка мира белоруска Соболенко проиграла Кырсте, занимающей 74-е место в рейтинге WTA, 29 марта. Румынка победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Соболенко по ходу встречи допустила шесть двойных ошибок.

Соболенко в январе этого года выиграла турнир Большого шлема — Australian Open. На счету спортсменки также 12 титулов на турнирах WTA.

Алексей Гусев
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