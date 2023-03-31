Лукашенко пообещал разобраться с проигравшей румынке белорусской теннисисткой Соболенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал поражение теннисистки Арины Соболенко румынке Соране Кырсте в четвертьфинале турнира WTA-1000 В Майами. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Проиграла шесть двойных ошибок в последней игре и мало попадала даже в корт. Я еще с ней буду разбираться по этому поводу», — пообещал Лукашенко.

Вторая ракетка мира белоруска Соболенко проиграла Кырсте, занимающей 74-е место в рейтинге WTA, 29 марта. Румынка победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Соболенко по ходу встречи допустила шесть двойных ошибок.

Соболенко в январе этого года выиграла турнир Большого шлема — Australian Open. На счету спортсменки также 12 титулов на турнирах WTA.