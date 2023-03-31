94-летняя женщина без образования прочла 1658 книг за свою жизнь

Женщина без образования за 80 лет жизни прочла 1658 книг на четырех языках

Не получившая даже школьного образования 94-летняя жительница Австралии с 14 лет вела список прочитанных книг. Ее внук поделился с подписчиками в Twitter частью ее читательского дневника длиной в 1658 названий.

Бен Майерс, директор Университетского колледжа Альфакруцис в Австралии, обнаружил, что его 94-летняя бабушка всю жизнь записывала названия прочитанных книг. Она даже продублировала список на печатной машинке. Майерс сфотографировал его и выложил фрагменты в своем аккаунте в Twiiter. «Это удивительный архив сознания одного человека длиной почти в целый век», — написал он.

Семья женщины бежала из Югославии в 1945 году. Сначала они жили в Германии, затем перебрались в Австралию. Бабушка Майерса так и не окончила школу, но при этом знала четыре языка: сербский, венгерский, английский и немецкий. Чтобы успеть прочесть 1658 книги за 80 лет, ей пришлось бы читать как минимум по две книги в месяц.

Майерс опубликовал для подписчиков фрагмент из мемуаров бабушки, в котором она вспоминает о бегстве в Германию. В то время они жили на ферме, где им ненадолго позволили остановиться хозяева. 17-летняя девушка даже тогда, несмотря на тяготы послевоенного времени, стремилась к знаниям и читала все, до чего могла дотянуться.

Я хотела поскорее освоить немецкий и читала кое-какие славные книги вслух своей матери. Помню романы Достоевского и Дюма. Однажды нашла маленькую книгу, спрятанную в стене. Хозяева фермы не знали о ней и сказали, что я могу оставить ее себе. Это оказалось немецкое издание «Самого великого в мире» Генри Друммонда. Я влюбилась в нее и перечитывала ее много раз. Я решила прямо там и тогда, что построю свою жизнь на этой книге из мемуаров бабушки Бена Майерса

Публикация Майерса набрала в Twitter около 80 000 лайков и 4,5 миллиона просмотров. Подписчики выразили свое уважение бабушке автора и восхитились ее любовью к чтению, несмотря на отсутствие образования.

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