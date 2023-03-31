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13:13, 31 марта 2023Среда обитания

В России зафиксировали рекордные инвестиции в недвижимость

IBC Real Estate: в российскую недвижимость инвестировали 144 миллиарда рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За первый квартал 2023 года в России зафиксировали рекордные инвестиции в недвижимость. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании IBC Real Estate.

За период с января по март текущего года в российскую недвижимость вложили 144 миллиарда рублей. Показатель оказался самым высоким за всю историю наблюдений с 2000 года. Так, за аналогичный период 2022 года в недвижимость страны инвестировали 96,3 миллиарда рублей, в 2021-м — 41,5 миллиарда.

Подобную динамику эксперты объяснили уходом с российского рынка иностранных компаний и стремлением зарубежных собственников продавать российские активы. Среди причин также указали снижение стоимости объектов в некоторых сегментах.

Ранее большинство частных инвесторов стали считать приобретение квартиры невыгодным вариантом для вложения средств. Так, 88,7 процента опрошенных действующих инвесторов Москвы и Подмосковья отметили сильное снижение инвестиционного потенциала квартир.

Нина Ташевская
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