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06:31, 31 марта 2023Наука и техника

Выявлены устойчивые к лекарствам варианты COVID-19

Science Advances: выявлены устойчивые к ингибиторам протеазы варианты коронавируса

Фото: Feisal Omar / Reuters

У циркулирующих по всему миру вариантов вируса SARS-CoV-2 была выявлена устойчивость к препарату Paxlovid. Результаты, опубликованные в журнале Science Advances, указывают на то, что этот ингибитор вирусной протезы вскоре может стать неэффективным при лечении COVID-19.

Исследование, проведенное Центром открытия противовирусных препаратов Среднего Запада (AVIDD), показало, что лекарственно-устойчивые варианты коронавируса появлялись несколько раз независимо друг от друга в разных частях мира. Кроме устойчивости к ингибитору протеазы нирматрелвиру, активному компоненту Paxlovid, ученые показали, что другой набор мутаций может передавать устойчивость к энзитрелвиру (Xocova), ингибитору протеазы, одобренному в настоящее время в Японии.

Исследование демонстрирует, что изменение всего одной аминокислоты в основной протеазе SARS-CoV-2 может серьезно подорвать эффективность этих противовирусных препаратов.

Однако, несмотря на существование естественных циркулирующих вариантов SARS-CoV-2 с устойчивостью к двум разным препаратам, различные варианты коронавируса не обладают одновременной устойчивостью к обоим ингибиторам протеазы. Это означает, что, хотя один из препаратов может не работать, другой остается эффективным.

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Александр Еникеев
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