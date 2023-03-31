Стало известно о росте цен на заправках на трассе «Дон»

Очевидицы рассказали о росте цен на еду и бензин на заправках из-за пробки на трассе «Дон»

На заправках на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после образования многокилометровой пробки выросли цены на еду, воду и бензин. Об этом «Ленте.ру» стало известно от оказавшихся в пробке россиянок.

По словам застрявшей в пробке Юлии, на одной из заправок заканчивается еда — остались лишь чебуреки и несколько пирожков. Ее супруг купил три гамбургера и три кофе, заплатив за них почти тысячу рублей. При этом у семьи есть ребенок, которому нужно три раза в день делать ингаляции и кормить.

Другая участница событий, Светлана, рассказала, что на заправке стало «все платно», пятилитровые бутылки убрали, чтобы люди покупали бензин канистрами за 900 рублей, а цены на товары выросли. «Дальнобойщики предлагают посильную помощь — кто лопаты, кто чай, кто кофе. А заправка делает на всех деньги», — пожаловалась женщина.

30 марта в нескольких городах Ростовской области ввели режим ЧС из-за обильного снегопада и метели, а позднее по участку М-4 приостановили движение транспорта. Образовалась огромная пробка, водители находятся в ней уже больше суток. Многие сообщили о том, что у них заканчивается бензин, питьевая вода и еда и им негде их приобрести — в некоторых случаях магазины и заправки находятся слишком далеко, чтобы дойти до них пешком в такую погоду. Люди стараются помогать друг другу — разбирают отбойники, чтобы покинуть трассу, откапывают машины, пытаются передать продукты.