Россиянина и несовершеннолетнего сына задержали за диверсию на железной дороге

Россиянина с несовершеннолетним сыном задержали за поджог на железной дороге в ЛНР

Россиянина и его несовершеннолетнего сына задержали за диверсию на железной дороге. Об этом в пятницу, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 30 июля 2022 года отец и сын через мессенджер получили информацию о местонахождении батарейного шкафа в Станично-Луганском районе Луганской народной республики (ЛНР). Там они взломали дверь и облили оборудование бензином, после чего устроили поджог. В отношении мужчины возбуждено дело о диверсии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

30 марта сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ФСБ и МВД задержали 45-летнего гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на железнодорожных путях.