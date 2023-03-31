В краснодарском парке зацвела сакура

В краснодарском парке Галицкого зацвели десятки деревьев сакуры

Сезон цветения сакуры начался в краснодарском парке Галицкого. Соответствующий пост появился в Telegram-канале сервиса Tutu.ru.

Администраторы портала опубликовали серию снимков, на которых запечатлены геометрические клумбы упомянутого парка. На размещенных кадрах видно, что десятки деревьев зацвели вокруг одного из фонтанов сквера. «Сезон сакуры в Краснодаре официально открыт! Совет: выбирайте утро буднего дня, чтобы не толпиться в очереди к растениям», — говорится в публикации.

В октябре 2021 года итальянские архитекторы студии Эдоардо Тресольди также представили арт-объект в краснодарском парке Галицкого. Речь идет об инсталляции в виде колонн под названием «Абстракта». Работа из проволочной сетки представляет собой останки классической древнеримской архитектуры: разрушенную полупрозрачную колоннаду с центром композиции в виде ротонды.

