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20:10, 31 марта 2023Моя страна

В краснодарском парке зацвела сакура

В краснодарском парке Галицкого зацвели десятки деревьев сакуры

Фото: frame harirak / Unsplash

Сезон цветения сакуры начался в краснодарском парке Галицкого. Соответствующий пост появился в Telegram-канале сервиса Tutu.ru.

Администраторы портала опубликовали серию снимков, на которых запечатлены геометрические клумбы упомянутого парка. На размещенных кадрах видно, что десятки деревьев зацвели вокруг одного из фонтанов сквера. «Сезон сакуры в Краснодаре официально открыт! Совет: выбирайте утро буднего дня, чтобы не толпиться в очереди к растениям», — говорится в публикации.

В октябре 2021 года итальянские архитекторы студии Эдоардо Тресольди также представили арт-объект в краснодарском парке Галицкого. Речь идет об инсталляции в виде колонн под названием «Абстракта». Работа из проволочной сетки представляет собой останки классической древнеримской архитектуры: разрушенную полупрозрачную колоннаду с центром композиции в виде ротонды.

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Майя Пономаренко
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