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17:52, 31 марта 2023Ценности

65-летняя Шэрон Стоун снялась в пиджаке на голое тело для журнала

65-летняя актриса Шэрон Стоун снялась в пиджаке на голое тело для журнала Elle Spain

Фото: Michael Muller / Elle Spain

Американская актриса Шэрон Стоун стала героиней цифровой версии журнала Elle Spain. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

65-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом брючном костюме модного бренда Schiaparelli. При этом на размещенном кадре видно, что для съемки звезда киноленты «Основной инстинкт» решила надеть пиджак на голое тело. Ее образ дополняют массивные брошь и ожерелье с золотым замком от дизайнера Дэниела Розберри.

Также актриса дала интервью журналистам издания, в котором заявила, что на данный момент ощущает себя самой счастливой женщиной. «Я счастлива как зрелая женщина и чувствую себя фантастически», — отметила Стоун.

В августе 2022 года Шэрон Стоун снялась для арабской версии журнала Vogue и рассказала о своей любви к фото в бикини. Звезда объяснила, что она и ее подруги часто фотографируют друг друга в таком виде, чтобы доказать себе, что они выглядят отлично даже в зрелом возрасте.

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Мария Винар
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