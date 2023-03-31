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17:19, 31 марта 2023Интернет и СМИ

Продюсер популярного шоу рассказал о «психологической травме» от КВН

Продюсер шоу «Импровизация. Команды» раскрыл, что у его участников бывает «травма» от КВН

Кадр: LABELSMART / YouTube

Креативный продюсер шоу «Импровизация. Команды» на канале ТНТ Стас Шеминов рассказал о «психологической травме», которая возникла у некоторых его участников из-за КВН. Подробностями он поделился в проекте «Надкаст», доступном на YouTube.

«У них есть психологическая травма, потому что в КВН им говорят: "Вашей команде нужен стиль. (...) У команды должна быть какая-то [особенность]"», — заявил Шеминов, говоря об участниках телешоу. По его словам, из-за этого, когда юмористам пытаются помочь найти подходящие образы в шоу «Импровизация. Команды», они сразу вспоминают об опыте участия в КВН. «Некоторые из них начинают упираться: "Ну все, нам опять нужен стиль"», — добавил продюсер.

В шоу «Импровизация. Команды» команды артистов выступают с шутками без подготовки, на основе заданной им информации. Программа выходила с сентября 2020 года на ТНТ. В декабре стало известно, что телеканал закрыл проект вместе с шоу «Импровизация». Впоследствии команда «Импровизации» стала работать над аналогичной программой «Импровизаторы», которая с марта транслируется на СТС. Шеминов, отвечая на вопрос о том, продолжит ли «Импровизация. Команды» выходить в интернете, призывал зрителей набраться терпения.

Ранее популярный обзорщик КВН Денис Косяков раскритиковал приглашение в жюри телеигры актера Дмитрия Дюжева. Он счел, что актер не заслуживает права оценивать участников КВН, поскольку, по мнению комика, он пребывает «в полном неадеквате».

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Маргарита Щигарева
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