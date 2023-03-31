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18:54, 31 марта 2023Среда обитания

В российском городе подростки получили травмы из-за падения штукатурки в школе

Во Владимире двое подростков получили травмы в результате падения штукатурки в школе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владимире в здании школы на двоих подростков обрушилась часть штукатурки, они получили травмы. О происшествии в российском городе сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №1, расположенной на улице Дворянской, в пятницу, 31 марта. Пострадавшие подростки 2008 года рождения в момент падения фрагмента штукатурки находились у входа в учебное заведение. В результате происшествия учащихся увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Прокуратура Владимира провела проверку по факту происшествия и пришла к заключению, что директор школы несколько раз обращалась к начальнику управления образования администрации города с просьбой провести ремонт здания, в том числе фасада, однако соответствующие меры приняты не были. Кроме того, инженерное обследование за 2022 год показало, что штукатурка на всех фасадах покрыта трещинами и отходит во многих местах. Представитель прокуратуры добавила, что, несмотря на наличие угрозы здоровью учащихся, сотрудников и других лиц, руководство учебного заведения не ограничивало им доступ в здание, находящееся под угрозой обрушения.

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После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Прокуратура потребовала от мэрии и школы провести ремонт в учебном заведении.

В феврале стало известно, что в поселке Олы на Колыме в новой школе на третьеклассников упал потолок во время урока. В результате происшествия в российском регионе никто из учащихся травм не получил, однако пострадал педагог учебного заведения.

Полина Кислицына
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