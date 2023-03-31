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17:35, 31 марта 2023Интернет и СМИ

В Британии констатировали сокращение числа следующих политике НАТО стран

Express: число следующих политике НАТО стран сократилось после начала спецоперации

Фото: Alexandru Dobre / AP

Число стран, следующих политике НАТО, сократилось после начала спецоперации России на Украине. Кроме того, Москве удалось добиться существенного дипломатического прогресса и уменьшить количество стран, осуждающих действия РФ, констатировал обозреватель Олли Корф в колонке для британского издания Express.

По мнению аналитика, за год мир еще больше разделился в вопросе отношения к спецоперации России. «Давно известные союзники Москвы держались твердо, однако все больше стран стали отходить от жесткой позиции НАТО», — отметил он.

По его мнению, Россия также добилась существенного дипломатического прогресса, поскольку сократилось и количество стран, осуждающих ее действия.

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В число союзников Москвы, поддерживающих ее действия с самого начала, Корф включил Белоруссию, Северную Корею, Никарагуа и Сирию. Кроме того, все более явную пророссийскую позицию демонстрирует Китай. Индия также склоняется в сторону Москвы, считает обозреватель.

Однако наибольших успехов, по словам Корфа, Россия добавилась в Африке. «Такие страны, как Мали, Буркина-Фасо и Уганда, меняют позицию в пользу России. Наиболее примечательна ЮАР, которая в прошлом месяце провела совместные учения с российскими военными кораблями рядом с портом Дурбан», — отмечается в материале.

В общей сложности, как утверждает автор колонки, число стран, выступающих против действий России, сократилось за год со 131 до 122. Всего в них живет 36,2 процента мирового населения.

Ранее польская журналистка Ханна Крамер предупредила о возможной катастрофе в случае вторжения войск НАТО на Украину. Она также заявила, что шансы президента Украины Владимира Зеленского на победу в конфликте с каждым днем снижаются.

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Олег Давыдов
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