Российская стилистка назвала прозрачную одежду трендом весны 2023 года

Стилистка Елена Крюкова назвала прозрачную одежду и платья длины макси трендами весны

Российская стилистка Елена Крюкова назвала модную одежду на весну 2023 года. Ее комментарий приводят «Аргументы и факты».

Отмечается, что в тренде окажутся вещи, популярные в прошлых сезонах, что говорит о мировой тенденции к разумному потреблению. Так, в список вошли брючные костюмы различных цветов и фактуры, платья длины макси — от спортивных до легких шелковых моделей, а также изделия оттенка металлик, пояснила специалистка.

В то же время актуальными станут прозрачные предметы гардероба, сочетание ярких принтов и пастельные наряды, составленные из вещей в одной цветовой гамме. Помимо того, эксперт призвала обратить внимание на кожаную одежду, в том числе мини-юбки, короткие шорты и топы-бюстье.

Ранее в марте Стилист и дизайнер Валерия Утушкина назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну. В первую очередь специалист посоветовала присмотреться к вещам из овечьей шерсти, кремовым пальто длины макси и кожаным плащам. Кроме того, эксперт призвала читательниц обратить внимание на плюшевые халаты, стеганые куртки и пуховки.