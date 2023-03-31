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09:22, 31 марта 2023Россия

Москалькова заявила о срыве очередного обмена пленными с Украиной

Омбудсмен Москалькова заявила, что очередной обмен пленными с Украиной срывается
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

Очередной обмен пленными с Украиной срывается. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, процедура может не состояться из-за нежелания Украины возвращать домой ряд собственных военнослужащих.

«Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Время идет, список [украинских военных] пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит», — написала Москалькова.

Последний на сегодняшний день обмен пленными состоялся 7 марта, когда из украинского плена были возвращены 90 российских солдат. Кроме того, 24 марта Киев без каких-либо условий передал России нескольких тяжелораненых военнослужащих.

Сколько всего пленных российских солдат находятся на Украине, неизвестно.

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Марк Леонов
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