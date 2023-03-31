Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 31 марта 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Мосс снялась топлес

Младшая сестра Кейт Мосс Лотти снялась топлес в стрингах и поделилась фото с фанатами

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти вновь показала тело в откровенном образе и поделилась снимком с фанатами. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Знаменитость снялась в полупрозрачных стрингах белого цвета, отказавшись при этом от макияжа. На размещенном кадре видно, что волосы Мосс распущены. В то же время аксессуары инфлюэнсер решила не надевать.

«Стараюсь изо всех сил, чтобы спрятать свой бюст», — пошутила модель в описании к публикации.

В феврале 2022 года стало известно, что Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. «Жестоко, но правдиво», — подписала Мосс пост, который набрал почти миллион просмотров на платформе TikTok.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Захарова назвала недопустимыми попытки Запада повлиять на Грузию
Татьяна Толстая обратилась к самогонщикам за консультацией
Младшая сестра Кейт Мосс снялась топлес
Трампа вызовут в суд для предъявления обвинений
В США оценили решение Британии передать Украине снаряды с обедненным ураном
Хачанов высказался о предстоящем матче против Медведева на турнире ATP в Майами
Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу
Чехию и Болгарию обвинили в ремонте советских вертолетов для Украины
Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.