В Киеве заметили предвестника большого гостя

«Страна.ua»: в Киеве на проспекте Победы заметили пробку как в день визита Байдена

В Киеве заметили огромную пробку, образовавшуюся на проспекте Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что пробка образовалась в результате перекрытия бульвара Шевченко, в который переходит проспект Победы. При этом журналисты обратили внимание, что такая пробка может быть предвестником приезда большого гостя — последний раз такие заторы на дорогах города наблюдались во время визита на Украину президента США Джо Байдена.

20 февраля, в день визита американского лидера в Киев, в украинской столице с утра наблюдались перекрытия улиц и пробки. Пытаясь объяснить их происхождение, депутат Верховной Рады Александр Дубинский тогда заявлял, что причиной заторов стал визит директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.