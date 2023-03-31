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17:25, 31 марта 2023Силовые структуры

Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

В Кировской области арестовали обвиняемого в убийстве пенсионерки бывшего бойца «Вагнера»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кировской области арестовали бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по обвинению в убийстве 85-летней российской пенсионерки. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на время расследования уголовного дела по статье 105 («Убийство») УК РФ обвиняемого Ивана Россомахина отправили в СИЗО. 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней жертвы, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

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Владимир Седов
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