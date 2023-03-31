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14:25, 31 марта 2023Россия

В Москве подростки избили мужчину дубинками и попали на видео

В Москве около станции метро подростки избили мужчину дубинками и попали на видео

В Москве двое подростков избили мужчину телескопическими дубинками и попали на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Инцидент произошел около станции московского метрополитена «Окская». На кадрах видно, как один из молодых людей ударил сидящего мужчину. Затем к нему присоединяется второй подросток и тоже начинает наносить удары дубинкой. При этом они матерились и издевались над жертвой.

По данным канала, мужчина приехал в Москву из Донецкой народной республики (ДНР). Подростков задержали, выяснилось, что их возраст — 15 и 18 лет. Пострадавшего доставили в больницу, информации о его состоянии на данный момент нет.

Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 64-летнюю пенсионерку до смерти избили в коммунальной квартире. Инцидент произошел на Бумажной улице 30 марта.

Никита Абрамов
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