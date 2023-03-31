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13:47, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал объявить идеологию чайлдфри вне закона

Александр Лукашенко заявил, что идеология чайлдфри должна быть вне закона в Белоруссии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил резко против идеологии чайлдфри, согласно которой человек решает не заводить детей. Свое отношение к этой тенденции белорусский президент выразил во время послания народу и парламенту, его цитирует РИА Новости.

Лукашенко призвал пресекать любую пропаганду идей чайлдфри в информационном пространстве. Он также назвал эти идеи западной модой. «Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния — не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство — никак не меньше. Такая идеология должна быть вне закона», — заявил глава государства.

Ранее в российскую Госдуму внесли законопроект о запрете распространения информации о чайлдфри среди детей. Поправки, запрещающие пропаганду бездетности, хотят внести в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В пояснительной записке к документу говорится, что в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностных ориентиров.

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Варвара Кошечкина
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