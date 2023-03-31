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19:53, 31 марта 2023Россия

Движение на трассе М-4 «Дон» восстановлено в обоих направлениях

Госавтоинспекция Ростовской области сообщила о восстановлении движения на трассе М-4 «Дон»

Фото: МЧС России

Движение на трассе М-4 «Дон» восстановлено в обоих направлениях. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Ростовской области.

«Движение на автодороге М-4 "Дон" в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях. На участке с 905 по 944 километр транспорт движется плотным потоком», — говорится в сообщении.

Там добавили, что сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения, а также оказывать необходимую помощь водителям.

30 марта в нескольких городах Ростовской области ввели режим ЧС из-за обильного снегопада и метели, а позднее по участку М-4 приостановили движение транспорта. Образовалась огромная пробка, водители находятся в ней уже больше суток.

Многие сообщили о том, что у них заканчивается бензин, питьевая вода и еда и им негде их приобрести — в некоторых случаях магазины и заправки находятся слишком далеко, чтобы дойти до них пешком в такую погоду. Люди стараются помогать друг другу — разбирают отбойники, чтобы покинуть трассу, откапывают машины, пытаются передать продукты.

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Никита Абрамов
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