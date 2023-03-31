В Китае захотели наладить отношения с ЕС

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао собрался в апреле посетить ЕС

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в апреле посетит несколько европейских столиц для налаживания сотрудничества. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ван Вэньтао собирается посетить Брюссель и еще ряд городов, где встретится с высокопоставленными чиновниками ЕС. Его визит направлен на сближение отношений между ЕС и Китаем, также ожидается обсуждение разрабатываемых в Брюсселе инициатив, направленных на ослабление зависимости от КНР в некоторых отраслях торговли.

Притом что с 2020 года Китай является главным торговым партнером ЕС, их дипломатические связи сильно ухудшились на фоне взаимоотношений Пекина с Москвой. Государства-члены Евросоюза также недовольны ситуацией с правами человека и экономической моделью Китая.

30 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изложила план более жесткого подхода к Китаю. Он предполагает возможность запретить европейским компаниям инвестировать в некоторые китайские отрасли, например в робототехнику и искусственный интеллект.

Ранее глава ЕК заявила, что политика Пекина в рамках украинского конфликта станет определяющим фактором в отношениях между Евросоюзом и Китаем. При этом она обвинила власти КНР в построении нового мирового порядка.