Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:22, 31 марта 2023Наука и техника

Определен источник мощного звездного ветра в галактике NGC 253

The Astrophysical Journal: источником звездного ветра в NGC 253 оказались сверхскопления

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Астрономы с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra определили источник мощных звездных ветров в галактике NGC 253, расположенной в 11,4 миллионах световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Ученые проанализировали результаты глубоких наблюдений космического аппарата, проведенных в течение четырех дней для изучения свойств ветра. Оказалось, что такие параметры, как плотность и температура газа, достигают самых высоких значений в областях, удаленных менее чем на 800 световых лет от центра галактики, а затем уменьшаются по мере удаления.

Эти результаты противоречат ранней модели, согласно которой ветры от так называемых галактик со вспышками звездообразования, таких как NGC 253, должны иметь сферическую форму. Вместо этого недавняя теоретическая работа предсказывает, что более сильный ветер должен формироваться кольцом звездных сверхскоплений, расположенных вблизи центра NGC 253. Звездные сверхскопления содержат большое количество молодых массивных звезд.

Полученные результаты подтверждают гипотезу, что суперзвездные скопления являются основным источником звездного ветра в таких галактиках, как NGC 253. Уменьшение силы ветра с удалением объясняется охлаждением и замедлением в результате столкновения с более холодным газом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В Генштабе ВС России высказались о возможности отправки призывников в зону СВО
В Петербурге пенсионерку до смерти избили в коммунальной квартире
Мужчины и женщины перечислили оборвавшие влюбленность поступки партнеров
Лесопромышленный гигант из России продал заводы в Европе из-за санкций
Критик Соседов заявил о ненужности продаваемых Наргиз и Брежневой песен
Пенсионерка попыталась провезти в Россию одежду Dior и Chanel
Определен источник мощного звездного ветра в галактике NGC 253
Не замечавшая своей беременности девушка приняла схватки за аппендицит
Названы возможные сроки решения о референдуме по переименованию Волгограда
Верующие снова заблокировали работу комиссии в Киево-Печерской лавре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.