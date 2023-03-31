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01:01, 31 марта 2023Мир

Захарова назвала недопустимыми попытки Запада повлиять на Грузию

Захарова: попытки Запада повлиять на политику Грузии извне абсолютно недопустимы

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимыми попытки Запада вмешаться в дела Грузии и повлиять на политику страны извне. Об этом она заявила в интервью проекту «Многополярность» Эдгара Гвазава.

По словам российского дипломата, действия Запада направлены на «модерирование ситуации изнутри через так называемые НПО (неправительственные организации)».

Захарова уточнила, что подобные вмешательства в политику Грузии через общественных деятелей «режиссируются извне напрямую». Соответствующие попытки влияния способны подорвать безопасность и стабильность региона, заключила представитель МИД.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ни один западный партнер не просит республику открыть второй фронт для противостояния России. По словам грузинского лидера, у руководителей западных стран нет желания создать дестабилизацию. «Какой еще второй фронт? Когда было, чтобы наши западные партнеры нас втягивали в какую-то войну?», — высказалась Зурабишвили.

Марина Совина
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