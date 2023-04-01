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01:54, 1 апреля 2023Культура

В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма «Ржавчина»

В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма «Ржавчина» с Болдуином
Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Globallookpress.com

Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о неумышленном убийстве оператора во время съемок вестерна Rust («Ржавчина») в штате Нью-Мексико, пишет Variety.

По данным издания, в США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма. 63-летний Холлс участвовал в заседании суда в Санта-Фе удаленно и полностью признал свою вину. Его приговорили к шести месяцам условного заключения.

По данным следствия, помощник режиссера передал актеру Алеку Болдуину пистолет, назвав его «холодным», то есть не заряженным боевыми патронами. Позже выяснилось, что в оружии, который заряжала оружейник картины Ханна Гутьерес-Рид, оставался один настоящий патрон.

Ранее члены съемочной группы «Ржавчины» подали иск против застрелившего оператора Болдуина. Они обвинили его в пренебрежении техникой безопасности.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу.

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Марина Совина
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