Бум строительства нефтяных танкеров объяснили

Аналитик Юшков связал бум строительства нефтяных танкеров с переориентацией рынков

Переориентация продавцов нефти на новые рынки в 2022 году привела к нехватке судов для ее перевозки. Так бум строительства нефтяных танкеров в разговоре с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Теперь нужно больше танкеров, чтобы все эти объемы перевезти. От нас теперь танкер идет дольше, он больше находится в пути. То же самое с дальневосточной нефтью, африканской и американской. Рынок неэффективен, нужно больше танкеров, поэтому их стало строиться больше Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Бизнес по строительству танкеров сейчас очень эффективен, утверждает аналитик. При этом дело не в антироссийских санкциях, а в изменении структуры мирового рынка нефти, считает он.

«Раньше рынки были выстроены с точки зрения экономики, а теперь с точки зрения политики. Получается, что из-за санкций эта неэффективность и произошла. Первое — это США запретили импортировать российскую нефть и нефтепродукты еще с 1 апреля 2022 года, поэтому Россия направила свои нефтепродукты на Восток, в Азию. Второе — это было перестроение рынков с весны прошлого года, потому что европейские компании отказывались зачастую даже добровольно покупать российскую нефть», — объяснил он.

Первая волна перестроения рынков пошла, когда мы начали искать альтернативных покупателей. Мы с азиатских рынков вытолкали аналогичные объемы, и теперь эти объемы идут в Европу. Мы теперь увеличили поставки в Китай, Турцию, Азию, а те, кто были на этих рынках, перешли на европейский Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире резко вырос спрос на нефтяные танкеры. Это связано с восстановлением азиатских рынков и открытием новых нефтеперерабатывающих комплексов.

Судовой брокер Braemar подсчитал, что с начала 2023 года заказы на танкеры среднего класса увеличились до 38 единиц, что стало рекордом за последние 10 лет. По данным отраслевой компании Simpson Spence & Young, о растущей потребности в танкерах говорит количество присваиваемых судам международных серийных номеров. Так, в 2022 году их получил 31 танкер, а в 2023-м их количество уже достигло 28.