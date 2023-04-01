Названы повышающие риск диабета продукты

Врач-эпидемиолог Сопрун: роллы, фаст-фуд, сухофрукты и майонез грозят диабетом

Врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун заявила, что к сахарному диабету приводят не только сладости, но и продукты с содержанием скрытого сахара. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Сопрун назвала повышающие риск диабета продукты и сообщила, что соусы, майонез, кетчуп, хлебцы, колбасы, сосиски, фаст-фуд, консервы, маринованные овощи, суши и роллы грозят развитием заболевания. Кроме того, высокое содержание сахара свойственно винограду, яблокам, персикам и сухофруктам.