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04:33, 1 апреля 2023Забота о себе

Названы повышающие риск диабета продукты

Врач-эпидемиолог Сопрун: роллы, фаст-фуд, сухофрукты и майонез грозят диабетом

Фото: Unsplash

Врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун заявила, что к сахарному диабету приводят не только сладости, но и продукты с содержанием скрытого сахара. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Сопрун назвала повышающие риск диабета продукты и сообщила, что соусы, майонез, кетчуп, хлебцы, колбасы, сосиски, фаст-фуд, консервы, маринованные овощи, суши и роллы грозят развитием заболевания. Кроме того, высокое содержание сахара свойственно винограду, яблокам, персикам и сухофруктам.

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Марина Совина
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