На Украине попросили два месяца домашнего ареста для митрополита Павла

СПЖ: прокуроры Украины попросили 60 дней домашнего ареста для митрополита Павла

Прокуратура Украины просит назначить наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу 60 дней домашнего ареста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Союз православных журналистов» (СПЖ).

«Прокуратура просит для митрополита Павла 60 дней домашнего ареста и ношения браслета, а также запрет соцсетей для того, чтобы владыка не записывал обращения к верующим», — сказано в сообщении издания.

Священнослужителя подозревают в разжигании религиозной розни и работе на Россию — такое обвинение ему предъявила Служба безопасности Украины (СБУ) 1 апреля. В связи с этим наместник был отправлен под домашний арест, в его доме вскоре пройдет обыск.

В 12:00 в субботу, 1 апреля, митрополита вызвали на допрос, после которого ему должны были избрать меру пресечения. В зале суда служитель церкви сообщил, что у него понизился уровень сахара в крови и что он себя плохо чувствует. Митрополит был направлен в больницу, но впоследствии суд принудительно вернул его на заседание, которое состоялось в 18:30 (совпадает с московским).