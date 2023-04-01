В ДТП на Кубе пострадали пятеро россиян

В ДТП с туристическим автобусом на Кубе пострадали пятеро россиян

Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в центральной части Кубы. Об этом сообщила российский генконсул Нана Мгеладзе, передает ТАСС. Она уточнила, что двоих соотечественников госпитализировали и прооперировали.

Дипломат пояснила, что автобус с российскими и французскими туристами следовал из Тринидада в Варадеро. Наперерез ему выехал грузовик, и водителю автобуса пришлось совершать маневр, из-за которого автобус съехал в кювет и перевернулся.