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21:09, 1 апреля 2023Путешествия

В ДТП на Кубе пострадали пятеро россиян

В ДТП с туристическим автобусом на Кубе пострадали пятеро россиян

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в центральной части Кубы. Об этом сообщила российский генконсул Нана Мгеладзе, передает ТАСС. Она уточнила, что двоих соотечественников госпитализировали и прооперировали.

Дипломат пояснила, что автобус с российскими и французскими туристами следовал из Тринидада в Варадеро. Наперерез ему выехал грузовик, и водителю автобуса пришлось совершать маневр, из-за которого автобус съехал в кювет и перевернулся.

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Марина Совина
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