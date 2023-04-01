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00:11, 1 мая 2023Экономика

Некоторым россиянам повысили пенсии

С 1 мая некоторые россияне стали получать доплату к пенсии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 мая некоторые россияне стали получать повышенные пенсии. Об этом рассказывала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова приводит газета «Известия».

Доплата полагается тем, кому исполнилось 80 лет. Кроме того, индексацию вернут пенсионерам, уволившимся в начале текущего года, и тем, кто в течение апреля предоставит дополнительные документы для учета нового стажа.

Ранее член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал категории россиян с самой большой пенсией. По его словам, наибольшие выплаты будут у представителей тяжелых профессий, а также у жителей Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем.

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Платон Щукин
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