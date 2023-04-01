В России один вид алкоголя подорожал на десять процентов с начала 2021 года

«Контур.Маркет» сообщил о росте цены за бутылку пива в РФ на 10% с начала 2021 года

В России с начала 2021 года один вид алкоголя подорожал на десять процентов. Речь идет о росте цены на пиво, сообщают аналитики «Контур.Маркета», передает ТАСС.

Как отметила специалист компании Дарья Жигалина, за 2022 год было пробито на шесть процентов больше чеков с пивом, чем за предыдущий. Пики продаж приходятся на выходные, а не на праздничные дни, по субботам и воскресеньям россияне традиционно покупают на 30 процентов больше напитка, чем в будни.

«При этом средняя цена за бутылку 0,5 лита растет: по сравнению с началом 2021 года цена выросла на десять процентов», — добавила аналитик. Она отметила, что в январе среди всех приобретенных бутылок спиртного 55 процентов пришлось именно на пиво.

С 1 апреля, согласно постановлению правительства, начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, то есть в пластиковых или металлических емкостях для хранения и транспортировки. Маркировка пива в потребительской таре будет введена чуть позже: с 1 октября 2023 года — для напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.