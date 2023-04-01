Назван способный стать причиной для отказа в работе тип татуировки

HR-эксперт Мурадян: тату на лице может стать причиной отказа в трудоустройстве

Наличие татуировок на теле в большинстве случаев не станет препятствием в трудоустройстве: сегодня рекрутеры принимают решение о приеме на работу исходя из в первую очередь профессиональных компетенций соискателя, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. В беседе с «Лентой.ру» специалист также объяснил, в каких случаях наличие изображений на теле может стать проблемой на собеседовании и рассказал, какой тип татуировки, вероятнее всего, станет причиной отказа в трудоустройстве.

Он подчеркнул, что у специалистов по найму бывают разные взгляды на наличие у соискателей татуировок. По его словам, все зависит от области, где человек планирует найти работу.

«Если мы говорим о сфере работы с детьми, например, то тут наличие татуировки будет не очень уместно. Даже в банковской среде только начали привыкать к татуировкам. Более того, татуировка будет неуместна в сфере страхования, особенно если речь идет о страховании пенсионеров: подсознательно татуировка ассоциируется с чем-то рискованным. С другой стороны, есть множество профессий, где наличие татуировок, наоборот, приветствуются: музыка, творчество, работа с субкультурами, медиаиндустрия», — объяснил Мурадян.

При этом он отметил, что, если речь идет об офисной работе, специалист по найму, вероятнее всего, не будет обращать внимание на наличие татуировки при принятии решения о приеме на работу.

«Что касается офисной работы, наличие татуировки, скорее всего, никак не повлияет на шансы получить должность, хотя бывают случаи, когда у проводящего собеседование руководителя есть предубеждения насчет татуировок. Для меня лично не имеет значения, что набито на человеке, если он профессионально пригоден и у него прокачаны навыки коммуникации», — рассказал эксперт.

Вместе с тем Мурадян заметил, что в редких случаях тату послужить причиной отказа в найме. Таковыми случаями, по его словам, являются татуировки на лице. Специалист рассказал, что в таком случае рекрутер, скорее всего, отдаст предпочтение другому соискателю.

«Я искренне верю, что люди, которые бьют татуировки на лице или на особенно заметных частях тела, делают это с целью привлечь к себе внимание. Таких людей я к себе в команду брать не буду (...) Видимо, у них есть дефицит внимания, и они решают эту проблему достаточно по-детски и поверхностно: при помощи нанесения татуировки. Если они эту проблему решают так, то и другие проблемы, скорее всего, будут решать так же — поверхностно», — заключил специалист.

Ранее карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Светлана Семеренко рассказала «Ленте.ру» о самых распространенных вопросах на собеседовании и рассказала, что работодатель ожидает услышать в ответ на них.