Глава МИД Латвии посмеялся над заветной мечтой Украины

Глава МИД Латвии Ринкевичс в шутку объявил о вхождении Украины в Евросоюз

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Украину с вхождением в состав Евросоюза. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

«Я рад сообщить, что сегодня мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС», — написал Ринкевичс в своем Twitter. Позднее он извинился за эту первоапрельскую шутку, назвав ее неприемлемой. Дипломат удалил пост под давлением комментаторов из Украины.

30 марта глава МИД республики Дмитрий Кулеба предсказал, что Украина станет членом ЕС уже в следующем году. Он пояснил, что вступление в объединение произойдет через год после старта соответствующих переговоров, которые Киев планирует начать в текущем году. Однако он допустил, что Брюссель способен выдвинуть какие-либо искусственные условия, которые притормозят этот процесс.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал подготовку страны к вступлению в ЕС одной из основных задач республики на сегодняшний день. По его словам, в 2023 году сотрудничество Киева с европейскими институтами будет «еще более содержательным».

В феврале 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации, Зеленский подписал заявку на вступление Украины в объединение. В июне стране одобрили предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.