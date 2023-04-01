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11:04, 1 апреля 2023Мир

В Великобритании назвали угрозу стране из-за конфликта на Украине

The Telegraph: Великобритании угрожает приток незарегистрированного вооружения с Украины

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Великобритании угрожает распространение незарегистрированного вооружения с Украины. Об этом заявил эксперт по огнестрельному оружию Пол Джеймс в газете The Telegraph.

По мнению Джеймса, конфликт на Украине и поставки стране вооружения влияют на его большой приток в Великобританию и приведут к росту организованной преступности.

Он отметил, что ранее основным источником такого оружия были балканские страны.

«Мы провели большую работу на Западных Балканах, откуда за последнее десятилетие в Европу проникло много огнестрельного оружия. Угроза со стороны Украины такая же высокая, если не выше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют», — считает Джеймс.

Ранее депутат Европарламента Доминик Бильд в обращении к Еврокомиссии заявила, что поставки вооружения Украине странами Запада способствуют его незаконному обороту и попаданию на черные рынки по всему миру. По ее мнению, международная помощь Киеву предоставляется в избытке и становится бомбой замедленного действия, так как полностью отсутствует контроль поставок со стороны как западных, так и украинских властей.

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Сергей Истомин
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