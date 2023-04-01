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23:41, 1 апреля 2023Мир

В результате разрушительного торнадо в США погибли 18 человек

ABC News: число погибших в результате сильного торнадо в США увеличилось до 18 человек
СюжетТорнадо в США:

Фото: Cheney Orr / Reuters

По меньшей мере 18 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на несколько американских штатов 31 марта, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Помимо этого, десятки пострадавших от стихийного бедствия были госпитализированы, говорится в публикации. Уточняется, что торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин.

Ранее сообщалось, что свыше 600 человек пострадали из-за двух торнадо, прошедших в штате Арканзас в пятницу, 31 марта. Отмечается, что больше всего пострадала центральная часть штата, в частности, административный центр Литл-рок и его окрестности. На фоне произошедшего в Арканзасе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Варвара Кузьмина
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