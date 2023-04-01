Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:07, 1 апреля 2023Экономика

Скидки на российскую нефть начали уменьшать

В России поменялся механизм определения цены на нефть марки Urals

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С 1 апреля в России поменялся механизм определения цены российской нефти Urals, которая используется для расчета основных налогов нефтедобывающих компаний — налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД), а также расчета экспортной пошлины. Соответствующий закон был подписан в феврале.

Таким образом, с апреля скидка на российский сорт нефти Urals при продаже не должна превышать 34 доллара за баррель. В мае она снижается до 31 доллара, в июне — до 28 долларов, а в июле — до 25.

Если компаниям не удастся продавать нефть дороже, чем требует новое правило, они будут уплачивать налоги исходя из устанавливаемой цены, а не реальной. Речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоге на добавленный доход (НДД) и обратном акцизе.

Согласно подсчетам Минфина, с 15 февраля по 14 марта средняя цена Urals выросла до 50,8 доллара за баррель, что более чем на доллар больше, чем в феврале. То есть экспортная пошлина на нефть и темные нефтепродукты с 1 апреля повысится на 0,1 доллара, до 14,3 доллара за тонну, а на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях с 1 апреля
В России стали точнее определять стоимость строительства
В России исключат зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС
Американский генерал объяснил отказ США передать Киеву ракеты большой дальности
В России выросли социальные пенсии
В Польше оценили украинские Leopard 2 с советским «Контактом»
В России начался весенний призыв в армию
Скидки на российскую нефть начали уменьшать
В США усомнились в достижении целей ВСУ в конфликте с Россией
Российский полковник назвал сложности для ВСУ при наступлении на Белгород
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.