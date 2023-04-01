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03:37, 1 апреля 2023Мир

В России привели примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями

Постпред РФ Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями, передает РИА Новости.

Дипломат указал, что в 2003 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке прекратили действие заключенного с СССР Договора о противоракетной обороне. В 2019 году, по его словам, именно Вашингтон, а не Москва, принял решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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«Поднимите заявления того времени, они не оставляют сомнений в том, кто был инициатором выхода из ДРСМД. Если в США об этом забыли, мы можем напомнить о последовательности шагов, а также о том, кто был инициатором развала этого договора», — подчеркнул Небензя.

Постпред отметил, что в 2020 году Вашингтон в одностороннем порядке разорвал Договор по открытому небу (ДОН), а в дальнейшем постоянно нарушал положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В связи с этим президент России Владимир Путин объявил о приостановке его действия, добавил дипломат.

Он также напомнил о подрыве договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Иране, а также о том, что в 2000-х годах Соединенные Штаты отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Ранее Небензя заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии не нарушает международных обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Марина Совина
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