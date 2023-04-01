В России привели примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями

Постпред РФ Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями, передает РИА Новости.

Дипломат указал, что в 2003 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке прекратили действие заключенного с СССР Договора о противоракетной обороне. В 2019 году, по его словам, именно Вашингтон, а не Москва, принял решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Поднимите заявления того времени, они не оставляют сомнений в том, кто был инициатором выхода из ДРСМД. Если в США об этом забыли, мы можем напомнить о последовательности шагов, а также о том, кто был инициатором развала этого договора», — подчеркнул Небензя.

Постпред отметил, что в 2020 году Вашингтон в одностороннем порядке разорвал Договор по открытому небу (ДОН), а в дальнейшем постоянно нарушал положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В связи с этим президент России Владимир Путин объявил о приостановке его действия, добавил дипломат.

Он также напомнил о подрыве договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Иране, а также о том, что в 2000-х годах Соединенные Штаты отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Ранее Небензя заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии не нарушает международных обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

