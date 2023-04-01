Назван способ досрочно выйти на пенсию
Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что досрочно выйти на пенсию имеют право не только льготные категории работников. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».
Виноградов назвал способ досрочно выйти на пенсию и заявил, что таким правом при определенных условиях обладают и россияне, которым осталось не более пяти лет до наступления пенсионного возраста. «Так, уволенные по сокращению численности (штата) организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — отметил эксперт.
При этом граждане такой категории должны стоять на учете службы занятости как безработный, также требуется минимум 20 лет стажа для женщин и 25 — для мужчин. Кроме того, необходимо достаточное количество баллов для выхода на пенсию по старости: в 2023 году этот показатель составляет 25,8 балла.
При неудаче в поиске нового места работы и соблюдении всех условий служба занятости назначает досрочную пенсию, для чего россиянину нужно дать свое согласие.
С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии. За год выплаты увеличатся на 13,5 процента. «Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.