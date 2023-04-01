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01:43, 1 апреля 2023Экономика

Назван способ досрочно выйти на пенсию

Декан ВШЭ Виноградов: досрочную пенсию получат безработные россияне с достаточными баллами

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что досрочно выйти на пенсию имеют право не только льготные категории работников. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Виноградов назвал способ досрочно выйти на пенсию и заявил, что таким правом при определенных условиях обладают и россияне, которым осталось не более пяти лет до наступления пенсионного возраста. «Так, уволенные по сокращению численности (штата) организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — отметил эксперт.

При этом граждане такой категории должны стоять на учете службы занятости как безработный, также требуется минимум 20 лет стажа для женщин и 25 — для мужчин. Кроме того, необходимо достаточное количество баллов для выхода на пенсию по старости: в 2023 году этот показатель составляет 25,8 балла.

При неудаче в поиске нового места работы и соблюдении всех условий служба занятости назначает досрочную пенсию, для чего россиянину нужно дать свое согласие.

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии. За год выплаты увеличатся на 13,5 процента. «Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Марина Совина
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