В самое высокое здание Западного полушария ударила молния

BNO News: в самое высокое здание Западного полушария в Нью-Йорке ударила молния

В самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center) в Нью-Йорке, 2 апреля ударила молния, пишет портал BNO News.

Местные жители сняли происшествие на видео. Всемирный торговый центр 1 вместе со шпилем имеет высоту 541 метр и является седьмым по высоте небоскребом в мире.

По данным американской медиакомпании AccuWeather, с 2015 по 2020 год молнии попадали в это здание почти 190 раз. Однако, как сообщали американские власти, такие происшествия не представляют опасности для жителей, так как Всемирный торговый центр оснащен современной системой защиты от ударов молний, пишет Daily Wire.

В феврале молния попала в один из самых высоких монументов в мире — статую Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро. Момент удалось заснять фотографу Фернандо Брага. Снимок был сделан в 18:55 по местному времени 10 февраля, когда в городе произошла гроза и шел дождь. Этот монумент также оснащен громоотводами.