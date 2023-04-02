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18:35, 2 апреля 2023Спорт

ЦСКА обыграл аутсайдера РПЛ

ЦСКА победил «Факел» в матче РПЛ со счетом 2:0, Федор Чалов реализовал пенальти

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский ЦСКА одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» и завершилась со счетом 2:0. На 21-й минуте счет открыл нападающий армейцев Федор Чалов, реализовавший пенальти. На 77-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Иван Обляков.

Таким образом, после 21 матча ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел», являющийся аутсайдером РПЛ, располагается на 14-м месте, имея в активе 17 очков.

В следующем туре армейцы примут самарские «Крылья Советов» 9 апреля. «Факел» днем ранее на выезде проведет матч против столичного «Торпедо».

Анастасия Борисова
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